МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по основным индексам и противоречивую, но незначительную динамику рубля к основным резервным валютам, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся за неделю на 0,4%, до 3674 пунктов, и на 0,6%, до 1580 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent останется около 66,5 доллара за баррель, курс евро на форексе поднимется в пределах 1 цента, до 1,225 доллара, также оценивают аналитики.

Курс доллара сползет на 10 копеек, до 73,50 рубля, евро поднимется на 30 копеек, до 89,90 рубля относительно текущих уровней, ожидают аналитики. Что купить сейчас, чтобы заработать миллионы через 10 лет

ГЛОБАЛЬНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКОВ

Глобальным негативом по-прежнему остается коронавирус, особенно ситуация в Азии, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"В Индии динамику заболеваемости COVID-19 с трудом удалось развернуть к снижению, однако новые вспышки на Тайване, Сингапуре, Японии заставляют инвесторов нервничать. Во второй половине недели ВОЗ фиксировала прирост суточной заболеваемости", — добавляет он.

Инвесторы продолжат следить и за динамикой инфляционных ожиданий, которые влияют на оценку рисков более раннего сворачивания, в частности, Федеральной резервной системой (ФРС) США, программы количественного смягчения и перехода к ужесточению денежно-кредитной политики, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Инвесторы будут учитывать протокол последнего заседания американского регулятора, опубликованный на прошедшей неделе, где высказывалась возможность на ближайших заседаниях начать обсуждение сворачивания программы выкупа активов. Плюс к этому в фокусе инвесторов остаются долларовые ставки, рост которых может способствовать перетоку средств инвесторов с рынка акций на рынок облигаций", — добавляет он.

Рынки продолжают переживать по поводу инфляции и возможной смены вектора денежной политики ведущих регуляторов, отмечает и Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Однако сами регуляторы пока говорят о том, что цели экономического восстановления ещё не достигнуты и никто стимулы сворачивать не будет. Такие заявления подействовали успокаивающим образом и есть надежда, что грядущая неделя пройдёт относительно спокойно, считает эксперт. Биткоин продолжает падать на опасениях по поводу регулирования

Более того, мировые рынки явно настроены на продолжение роста, и потому не так значительно и продолжительно реагируют на поступающие негативные сигналы, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Так было с данными по высокой инфляции в США в апреле, теперь инвесторы практически с легкостью пропускают обвал на рынке криптовалют и намек в протоколах ФРС о возможности начать постепенное сворачивание стимулов, если рост экономики будет опережать прогнозы. Характерно, что доллар на этом фоне также остается слабым, его попытки укрепиться даже на существенных новостях пока выглядят скромными", — добавляет он.

Для рынка нефти ключевым остается иранский фактор, добавляет Евстифеев. При согласовании нового ядерного соглашения международные санкции с Ирана могут быть сняты, что может увеличить предложение на мировом рынке нефти на 1-1,5%, подсчитал он.

"Для котировок остальных видов сырья в фокусе остаются вспышки эпидемий в ряде азиатских стран. Хотя Индия, вероятно, уже прошла пик по приросту заболеваемости, в регионе появляются новые очаги (Малайзия). Даже если мы продолжим получать новые данные, свидетельствующие о продолжении активного восстановления мировой экономики, сырьевой сектор может реагировать на них нейтрально", — считает эксперт.

Если же говорить о динамике рынка энергоносителей в целом, то здесь Зварич ожидает преобладания покупок в ходе недели. Факторами поддержки выступят позитивные ожидания от динамики восстановления мировой экономики, а также ожидание старта автомобильного сезона в США, что должно поспособствовать росту спроса на нефтепродукты, поясняет он. Финансовый аналитик предсказал рост цен на золото

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ В РФ

На будущей неделе внимание инвесторов будет по-прежнему приковано к сигналам финансовых регуляторов, ключевым статистическим маркерам, вирусным сводкам ВОЗ, мировой политике и сырьевым ценам, перечисляет Бахтин.

На следующей неделе российский рынок не ждёт больших потрясений, считает Алексей Скабалланович из компании "Регион эссет менеджмент". Есть несколько факторов, говорящих о снижении напряжённости в отношениях с Западом, и, как следствие, снижение политической "премии", указывает он.

"Глава МИДа РФ Сергей Лавров позитивно оценил итоги встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, прошедшей в четверг в Рейкьявике. Также обращаем внимание на смягчение санкционной риторики по "Северному потоку — 2". Все это формирует благоприятную почву перед ожидающейся в июне встречей глав России и США", — отмечает Бахтин.

Более того, цены на энергоносители достаточно высоки, а заключение договора с Ираном не продвигается так быстро, как планировалось, добавляет Скабалланович.

"Российский рынок вступает в новую неделю оставаясь выше ключевых краткосрочных поддержек по индексам Мосбиржи и РТС (3625 и 1540 пунктов), в связи с чем можно говорить о сохранении неплохих шансов развития роста к майским максимумам 3713 и 1577 пунктов", — указывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

На таком фоне российский рынок может попытаться продолжить восходящую динамику, а индекс Мосбиржи – обновить исторические максимумы, считает Зварич. На горизонте недели же, на его взгляд, для него будет актуальным диапазон 3650-3750 пунктов.

Несмотря на постепенное сезонное замедление торговой активности российский рынок до лета не теряет шансов обновить протестировать новые максимумы по индексу Мосбиржи, считает и Бахтин.

Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс" ожидает, что до конца месяца жесткой коррекции не случится, индекс Мосбиржи удержится в диапазоне 3600-3700 пунктов.

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ СТАБИЛЬНЫМ

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ увеличилась, однако против рубля играют дивидендные выплаты за границу (нерезидентам) и относительно низкий пока уровень профицита торгового баланса, рассуждает Ващенко. "Также повышаются цены на импорт. Тем не менее, значительного изменения курса доллара к рублю не ожидается. Рост объемов и цен на экспортные товары перевешивает негативные факторы", — считает он.

Курс рубля продолжает получать поддержку со стороны снижения внешнеполитических рисков, полагает Кочетков. Рубль продолжил пользоваться геополитическим потеплением

"На предстоящей неделе рубль также получит поддержку пиковых налоговых платежей", — считает он.

"Мы ожидаем сохранения курсом позиций в диапазоне 73-75 рублей за доллар с попытками пробоя его нижней границы на фоне восстановления цен на нефть", — со своей стороны прогнозирует Зварич.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Фундаментальную поддержку рынку во многом будут оказывать как ожидания улучшения внешнеполитической ситуации, так и корпоративные истории — в частности, ожидается закрытие реестров для получения дивидендов "Норникеля", "Россетей", "Северстали", X5 Retail Group, а также решения по поводу дивидендов "Ростелекома", "Башнефти" и НМТП, отмечает Кожухова. Совдир "Газпрома" одобрил выплату дивидентов за 2020 год

Polymetal проведет день инвестора и аналитика, а "Полюс", "Русгидро" и "Интер РАО" отчитаются по МСФО за первый квартал, также напоминает она.

В итоге лучше рынка, вероятно будут акции потребительского сектора, а также компаний производителей цветных и драгоценных металлов, считает Ващенко.

А аутсайдерами могут стать акции финансового и нефтегазового сектора, в них игроки продолжат фиксировать длинные позиции, и намека на разворот пока нет, добавляет он.

Сектор нефти и газа рискует продолжить снижение, полагает и Кочетков. Переговоры с Ираном всё-таки продвигаются, поясняет он.

"Китай также озаботился ростом цен на сталь, что привело к коррекции цен. Вероятно, на следующей неделе тенденция сохранится и будет оказывать давление на акции российских металлургов", — заключает эксперт.