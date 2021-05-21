ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

Промышленный индекс DJIA поднялся на 0,36% до 34207,84 пункта, индекс общего рынка S&P снизился, но лишь номинально — на 0,08% до 4155,86 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,48% до 13470,99 пункта.

Инвесторы отыгрывают данные рынка труда. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,7% по сравнению с показателем марта — до 5,85 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали рост этого показателя до 6,06 миллиона.