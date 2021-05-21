2021-05-21T23:50:21+03:00
2021-05-21T23:50:21+03:00
2021-05-21T23:50:21+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210521/833728075.html
Американские биржи закрылись разнонаправленно
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржевые индексы США закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA поднялся на 0,36% до 34207,84 пункта, индекс общего рынка S&P снизился, но... ПРАЙМ, 21.05.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83291/67/832916794.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83291/67/832916794.jpg
https://1prime.ru/images/83291/67/832916793.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83291/67/832916793.jpg
https://1prime.ru/images/83291/67/832916781.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83291/67/832916781.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210521/833727840.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA поднялся на 0,36% до 34207,84 пункта, индекс общего рынка S&P снизился, но лишь номинально — на 0,08% до 4155,86 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,48% до 13470,99 пункта.
Инвесторы отыгрывают данные рынка труда. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,7% по сравнению с показателем марта — до 5,85 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали рост этого показателя до 6,06 миллиона.