Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.44 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,03% — до 7,11 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,07%, до 192,12 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,24%, до 79,23 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,47% — до 6,97 доллара, "Газпром нефти" — на 0,01%, до 25,4 доллара.
Цена расписок "Норникеля" опускалась на 0,48% — до 36,62 доллара, "Северстали" — на 0,08%, до 24,02 доллара, НЛМК — на 0,11%, до 36,64 доллара.
Бумаги ВТБ дешевели на 0,41% — до 1,23 доллара, Сбербанка — росли в цене на 0,08%, до 16,5 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,86% — до 64,32 доллара.
GDR АФК "Система" снижались в цене на 0,57% — до 8,75 доллара, "Магнита" — росли на 0,33%, до 15,03 доллара, "Ленты" — росли на 0,54%, до 3,26 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210524/833736871.html