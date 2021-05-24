МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российские власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку

По состоянию на 10.44 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,03% — до 7,11 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,07%, до 192,12 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,24%, до 79,23 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,47% — до 6,97 доллара, "Газпром нефти" — на 0,01%, до 25,4 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опускалась на 0,48% — до 36,62 доллара, "Северстали" — на 0,08%, до 24,02 доллара, НЛМК — на 0,11%, до 36,64 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,41% — до 1,23 доллара, Сбербанка — росли в цене на 0,08%, до 16,5 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,86% — до 64,32 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 0,57% — до 8,75 доллара, "Магнита" — росли на 0,33%, до 15,03 доллара, "Ленты" — росли на 0,54%, до 3,26 доллара.