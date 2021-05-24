МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Курс доллара продолжает снижаться к остальным мировым валютам. С начала года его валютный индекс DXY (курс к основным торговым партнерам США) снизился почти на 8%. По мнению опрошенных экспертов "Прайм", американская валюта слабеет на фоне заявлений ФРС о продолжении сверхмягкой денежно-кредитной политики, однако упасть слишком низко ей не дадут. Доллар снижается к евро и иене на низкой волатильности валютного рынка

ПОЧЕМУ ДОЛЛАР ДЕШЕВЕЕТ

Приверженность ФРС ультрамягкой денежно-кредитной политике сдерживает рост доходностей казначейских облигаций на фоне ускоряющейся инфляции в США и, следовательно, оказывает давление на американскую валюту, говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.

Несмотря на изредка оживающие ожидания инвесторов относительно нормализации денежно-кредитной политики (ДКП), руководители ФРС во главе с Джеромом Пауэллом продолжают утверждать, что ускорение инфляции носит временный характер и не должно коренным образом влиять на политику регулятора отметил он.

"Если несколько месяцев назад у участников рынка были опасения, что ФРС обсуждает сворачивание программы скупки активов (вливание 120 млрд долларов ликвидности каждый месяц), то недавние выступления спикеров Федрезерва показали, что до этого ещё очень далеко", — пояснил старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании White & Wall Владимир Ананьев.

Например, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Льюиса Джеймс Буллард не так давно говорил, что открывать дискуссию о начале сокращения покупок слишком рано. "То есть, речь идёт не об отказе от количественного смягчения, не о его сокращении, а о том, что когда-нибудь в будущем ФРС только начнёт вести дискуссию на эту тему", — пояснил аналитик.

Подобная риторика регулятора, а также опасения растущей инфляции заставляет индекс DXY скользить вниз. При этом он всё ещё выше, чем в декабре 2020 года, добавил Ананьев.

Вместе с тем, инфляционное давление продолжает ощущаться и в отношении сферы товаров и услуг, поскольку рост цен на факторы производства ускоряется одновременно с восстановлением экономики, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков IG.

Падение курса доллара сдерживают статданные из США по композитному индексу деловой активности (PMI), который, по предварительной оценке, вырос до 68,1 пункта против 63,5 пункта в апреле. PMI в производственном секторе и в сфере услуг также выросли в отчетном месяце – до 61,5 и 70,1 пункта соответственно.

ДО КРАХА ДАЛЕКО

Однако рассчитывать на серьезное падение доллара в обозримом будущем вряд ли можно, соглашаются эксперты.

"Снижение может продолжаться в случае, если инфляция в США будет ускоряться, а ФРС в ближайшие месяцы не даст сигнала рынку, что готовится к нормализации ДКП на фоне восстановления экономики США", — говорит Маслов.

"Рухнуть" доллар не может по определению. Это главная мировая валюта, номер один в валютных резервах стран мира, подчеркивает Ананьев. Аналитики указали, на что обратить внимание в протоколах заседания ФРС

По его словам, разумно говорить лишь о том, что доллар (DXY) будет некоторое время слабеть к мировым валютам. "Это возможно. Но ожидать долгого (год+) и заметного снижения его курса я бы в текущей ситуации не стал", — сказал аналитик.

Техническая картина по индексу доллара DXY предполагает скорее разворот вверх, во всяком случае попытку развернуться. Кроме того, экономика многих стран нормализуется, а ставки доходностей облигаций в США заметно повысились, аргументировал свою позицию Ананьев.

РУБЛЬ ИДЕТ БОКОМ

Нефтяные котировки не имеют большого влияния на американскую валюту, кроме того, что традиционно нефть торгуется в долларах, как и многие другие ресурсы. А вот рубль, как сырьевая валюта, больше подвержен их влиянию.

Поэтому позитив для рубля при глобальном падении доллара мы сможем увидеть лишь при хороших ценах на нефть, если не вмешается геополитический негатив. Вот уже полгода курс рубля к доллару находится в боковом движении. Что купить сейчас, чтобы заработать миллионы через 10 лет

По прогнозу ГК "ФИНАМ", отечественная валюта будет колебаться в коридоре 71-75 рубля за доллар.

"Падение ниже уровня поддержки в 70 рублей за доллар возможно в моменте, но закрепление ниже этого уровня сомнительно ввиду нестабильности цен на нефть и напряженной эпидемиологической ситуации в Азии", — считает Маслов.

По мнению Ананьева, боковое движение рубля к доллару в ближайшие месяцы продолжится. Курс будет находиться в пределах 72-75 рубля за доллар.