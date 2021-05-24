МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером растёт за счёт ослабления доллара и снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск июньские фьючерсы на золото поднимались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,46%, или на 8,65 доллара, до 1885,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,71%, до 27,955 доллара за унцию.

Стоимость золота продолжает расти четвертую торговую сессию подряд. Котировки металла толкают вверх снижение курса доллара и доходности гособлигаций США. Так, индекс доллара вновь опустился ниже отметки в 90 пунктов, а доходность десятилетних US Treasuries уменьшалась до 1,6% с уровня прошлого закрытия в 1,632%.

"Падение доходности казначейских облигаций и более мягкий доллар создали хорошие условия для роста цен на золото", — сказала агентству Market Watch аналитик Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).

Цена на золото очень чувствительна к динамике американской валюты – так, ослабление доллара делает металл более доступным для держателей иной валюты. Снижение доходности гособлигаций США, в свою очередь, делает их менее привлекательными как альтернатива в сфере "надёжных" вложений.