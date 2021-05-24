МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,51%, до 7,07 доллара, "Новатэка" — на 0,62%, до 191,05 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,23%, до 79,24 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,29%, до 7,02 доллара, а "Газпром нефти" — на 1,38%, до 25,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,46%, до 36,63 доллара. Расписки НЛМК подорожали на 0,27%, до 36,78 доллара. Бумаги "Северстали" выросли в стоимости на 0,5%, до 24,16 доллара.

Цена расписок ВТБ снизилась на 0,81%, до 1,22 доллара, Сбербанка — на 0,85%, до 16,34 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,03%, до 64,86 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 0,23%, до 8,82 доллара, "Магнита" — снизилась на 0,9%, до 14,84 доллара. Расписки "Ленты" увеличились в цене на 1,85%, до 3,3 доллара.