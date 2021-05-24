МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Великобритании и Франции в понедельник закрылись ростом на общерыночном позитиве и ослаблении опасений инфляции, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов понедельника британский индекс FTSE 100 вырос на 0,48%, до 7051,59 пункта, французский CAC 40 — на 0,35%, до 6408,49 пункта.

Торги на немецкой бирже в понедельник не проводились в связи с национальным праздником. По итогам пятницы DAX вырос на 0,44%, до 15437,51 пункта.

Положительная динамика в понедельник последовала после некоторой волатильности ранее, когда преобладали ожидания ужесточения монетарной политики мировыми центробанками из-за ускорения инфляции. Эти опасения усилились после публикации протокола Федрезерва США, где отмечалось, что регулятор в ближайшее время может начать обсуждения уменьшения объема выкупа активов.

Аналитик IG Крис Бошам (Chris Beauchamp), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отмечает подъем рисковых настроений в понедельник. Растут ключевые американские фондовые индексы и цены на нефть.

Как показывают последние макроэкономические данные, экономика еврозоны в целом постепенно восстанавливается после удара, нанесенного ограничительными коронавирусными мерами, при ослаблении карантинных мер в некоторых странах Европы и ускорении темпов вакцинации.