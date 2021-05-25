МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (1кв2021) -3,3% -3,3%
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2021) -0,3% -1,7%
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (май) 99,5 101,4
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (май) 94,1 95,5
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (май) 96,8 98,2
13:00 EUR Еврозона — Саммит лидеров ЕС    
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) 3,5%  
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (март) 11,9% 12,3%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (май) 121,7 119,4
17:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса    
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (апрель) 20,7%  
17:00 USD США — Продажи нового жилья (апрель) 1021 тыс 970 тыс
19:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 0,62 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ФосАгро — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 25.05.2021) 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Интер РАО — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 25.05.2021) 0,196192528735633 — див-д 2019 0,180711206896552 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Авиакомпания ЮТЭйр — закрытие реестра для участия в ГОСА (18.06.2021, в заочной форме, увеличение УК путем допэмиссии)    
  RUB Башнефть — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2020) 107,81 (ао, ап) — див-д 2019  
  RUB Татнефть — СД (рекоменд. по распределению прибыли, стратегия в сфере информационных технологий до 2025) 40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 1 (фин, только ап) — див-д 2019 9,94 (1П2020, ао, ап) + 12,30 (фин, предв. Рекоменд. СД, ао, ап) — див-д 2020
  RUB Русснефть — СД (вопросы проведения ГОСА)    
  RUB ТГК-2 — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2020)    