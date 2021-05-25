События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 мая
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (1кв2021)
|-3,3%
|-3,3%
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|-0,3%
|-1,7%
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (май)
|99,5
|101,4
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (май)
|94,1
|95,5
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (май)
|96,8
|98,2
|13:00
|EUR
|Еврозона — Саммит лидеров ЕС
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|3,5%
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (март)
|11,9%
|12,3%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (май)
|121,7
|119,4
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (апрель)
|20,7%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (апрель)
|1021 тыс
|970 тыс
|19:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|0,62 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 25.05.2021)
|72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019
|78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Интер РАО — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 25.05.2021)
|0,196192528735633 — див-д 2019
|0,180711206896552 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Авиакомпания ЮТЭйр — закрытие реестра для участия в ГОСА (18.06.2021, в заочной форме, увеличение УК путем допэмиссии)
|RUB
|Башнефть — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2020)
|107,81 (ао, ап) — див-д 2019
|RUB
|Татнефть — СД (рекоменд. по распределению прибыли, стратегия в сфере информационных технологий до 2025)
|40,11 (1П2019, ао, ап) + 24,36 (9м2019, ао, ап) + 1 (фин, только ап) — див-д 2019
|9,94 (1П2020, ао, ап) + 12,30 (фин, предв. Рекоменд. СД, ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|Русснефть — СД (вопросы проведения ГОСА)
|RUB
|ТГК-2 — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2020)
https://1prime.ru/Financial_market/20210525/833744574.html