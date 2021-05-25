МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Bitcoin

Goldman Sachs признал биткоин классом активов

По состоянию на 10.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,72%, до 7,12 доллара, "Новатэка" — на 0,61%, до 192,22 доллара, "Лукойла" — на 0,78%, до 79,86 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,09%, до 7,03 доллара, "Газпром нефти" — на 0,39%, до 25,85 доллара.

Цена расписок "Норникеля" росла на 0,34%, до 36,76 доллара, "Северстали" — на 0,01%, до 24,16 доллара, НЛМК — на 1,2%, до 37,22 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,82%, до 1,23 доллара, Сбербанка — росли на 0,54%, до 16,43 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,69%, до 65,31 доллара.

GDR АФК "Система" повышались в цене на 0,45%, до 8,86 доллара, "Магнита" — на 0,84%, до 14,96 доллара, "Ленты" — на 0,83%, до 3,33 доллара.