МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Goldman Sachs признал биткоин классом активов

По состоянию на 10.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,72%, до 7,12 доллара, "Новатэка" — на 0,61%, до 192,22 доллара, "Лукойла" — на 0,78%, до 79,86 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,09%, до 7,03 доллара, "Газпром нефти" — на 0,39%, до 25,85 доллара.

Цена расписок "Норникеля" росла на 0,34%, до 36,76 доллара, "Северстали" — на 0,01%, до 24,16 доллара, НЛМК — на 1,2%, до 37,22 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,82%, до 1,23 доллара, Сбербанка — росли на 0,54%, до 16,43 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,69%, до 65,31 доллара.

GDR АФК "Система" повышались в цене на 0,45%, до 8,86 доллара, "Магнита" — на 0,84%, до 14,96 доллара, "Ленты" — на 0,83%, до 3,33 доллара.