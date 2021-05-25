МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут во вторник на фоне ослабления опасений относительно риска ужесточения монетарной политики в стране раньше намеченных сроков, свидетельствуют данные торгов. Евро ускорил рост к доллару на фоне статданных из Германии

По состоянию на 13.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,2%, до 34420 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,47%, до 13699,38 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 4205,12 пункта.

Американские рынки акций начали неделю с роста, поскольку последние комментарии представителей ФРС США помогли ослабить опасения вокруг инфляции и риска ужесточения монетарной политики в стране. Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что инфляция не стала сюрпризом для ФРС, и о смене параметров монетарной политики речь пока не идет.

"Представители ФРС сказали рынку именно то, что он хотел услышать: что они не обеспокоены статистикой по инфляции, и что она не изменила их намерения действовать крайне осторожно", — сказал газете Wall Street Journal стратег J.P. Morgan Asset Management Хью Гимбер (Hugh Gimber).

Позднее во вторник трейдеры ждут внутреннюю статистику, которая может указать на состояние крупнейшей мировой экономики. Так, в первые часы торгов минторг опубликует данные о продажах новых домов в стране в апреле. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США уменьшились до 970 тысяч с 1,021 миллиона месяцем ранее. В то же время аналитическая компания Conference Board опубликует данные индекса доверия потребителей в США. Согласно оценкам аналитиков, индикатор в мае снизился до 119,2 пункта с 121,7 пункта в апреле.