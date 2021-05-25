МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рубль реагирует резким укреплением на 20 копеек на новости по дате ожидаемой встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, свидетельствуют данные торгов. Рубль имеет шансы продолжить укрепление

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.44 мск снижался на 21 копейку, до 73,28 рубля, курс евро почти не менялся около 89,76 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар и евро на информации по встрече упали примерно на 20 копеек к уровням до появления новости.

Президент США Джо Байден намерен провести первую личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 15-16 июня в Швейцарии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.