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https://1prime.ru/Financial_market/20210525/833749298.html
Рубль укрепляется на новости о встрече Байдена и Путина
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Рубль реагирует резким укреплением на 20 копеек на новости по дате ожидаемой встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, свидетельствуют данные торгов. Курс... ПРАЙМ, 25.05.2021
рубль, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рубль реагирует резким укреплением на 20 копеек на новости по дате ожидаемой встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.44 мск снижался на 21 копейку, до 73,28 рубля, курс евро почти не менялся около 89,76 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар и евро на информации по встрече упали примерно на 20 копеек к уровням до появления новости.
Президент США Джо Байден намерен провести первую личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 15-16 июня в Швейцарии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.