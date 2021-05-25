2021-05-25T16:58:00+03:00
2021-05-25T16:58:46+03:00
2021-05-25T16:58:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210525/833750096.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 мая
Рынки
Новости
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https://россиясегодня.рф
Ожидаемые в среду, 26 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 4:30
AUD
Австралия — Завершенные строительные... ПРАЙМ, 25.05.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (1кв2021)
|-0,9%
|2,2%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,321 млн барр
|-1,279 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,142 млн барр
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|
|
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента
|
|
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|TCS Group — День Стратегии
|
|
|
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|1,35 — див-д 2019
|
|
|RUB
|Ростелеком — СД (рекоменд. по распределению убытка за 2020 и прибыли прошлых лет, рекоменд. по див-дам 2020)
|5 (ао, ап) — див-д 2019
|
|
|RUB
|ГАЗ — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|5,13 (только ап) — див-д 2019
|
|
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (предв. итоги работы за 1кв2021, консолидированный бюджет на 2021)
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|RUB
|ФСК ЕЭС — СД (о приоритетных направлениях деятельности)
|
|
|
|RUB
|Энел Россия — СД (отчет о работе за январь-апрель 2021)
|
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