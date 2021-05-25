МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (1кв2021) -0,9% 2,2%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,321 млн барр -1,279 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,142 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB TCS Group — День Стратегии    
  RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (рекоменд. по див-дам 2020) 1,35 — див-д 2019  
  RUB Ростелеком — СД (рекоменд. по распределению убытка за 2020 и прибыли прошлых лет, рекоменд. по див-дам 2020) 5 (ао, ап) — див-д 2019  
  RUB ГАЗ — СД (рекоменд. по див-дам 2020) 5,13 (только ап) — див-д 2019  
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (предв. итоги работы за 1кв2021, консолидированный бюджет на 2021)    
  RUB ФСК ЕЭС — СД (о приоритетных направлениях деятельности)    
  RUB Энел Россия — СД (отчет о работе за январь-апрель 2021)    