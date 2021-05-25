МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером торгуется в районе 1890 долларов за унцию, несколько увеличиваясь на снижении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск июньские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,43%, или на 8 долларов, до 1892,6 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,34%, до 28 долларов за унцию. Золото закрепилось около $1880 на ослаблении инфляционных рисков

Позитивом для цен на золото служит ослабление курса американской валюты, в результате металл становится более выгодным для держателей другой иностранной валюты. Ослабление доллара преимущественно связано с комментариями Федеральной резервной системы (ФРС) США об инфляции и дальнейшей монетарной политике.

Ранее глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что инфляция не стала сюрпризом для ФРС и о смене параметров монетарной политики речь пока не идет.

"Инфляционные ожидания должны еще больше повыситься, прежде чем мы услышим новые ястребиные тона от ФРС. Золото должно от этого выигрывать как прямо, так и косвенно — от слабого доллара, который навряд ли подорожает при таком фоне", — полагает аналитик Commerzbank Даниэль Бриземанн (Daniel Briesemann), чье мнение приводит агентство Блумберг.