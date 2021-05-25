МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на фоне умеренного роста нефти и смешанной динамики зарубежных индексов, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,66%, до 3686,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,62%, до 1580,69 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.17 мск растет на 6 копеек, до 73,55 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 89,97 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,2% — до 68,51 доллара за баррель.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов остались в плюсе, несмотря на некоторое ухудшение внешнего фона, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"В середине торгов индекс РТС достиг максимальных с начала прошлого года уровней, индекс Мосбиржи переписал недельную вершину. Кроме восстановления нефти, восходящей динамике рублевых активов способствовала информация о вероятной дате и месте встречи лидеров России и США, которая вскоре была подтверждена обеими сторонами", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Основные европейские площадки закрылись разнонаправленно, ведущие американские биржевые индексы перешли от снижения к росту и поднимаются до 0,18%.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах роста – бумаги Сбербанка (обыкновенные акции выросли на 2,1%, префы – на 1,69%), "Лукойла" (1,75%), "Фосагро" (1,6%), обыкновенные акции ТГК-2 (1,19%), акции НЛМК (1,15%), а также акции ТМК (1,09%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,07%), акции "Магнита" (1,07%) и привилегированные акции "Сургутнетфегаза" (1,07%).

В финансовом секторе растут акции Сбербанка, отражая улучшение отношения инвесторов к российским акциям и стремясь закрыть дивидендный разрыв, говорит Владимир Лящук из Промсвязьбанка.

"Бумаги "Лукойла" росли перед публикацией в среду финансовых результатов за первый квартал текущего года по МСФО, которые, как ожидается, будут сильными…", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

В лидерах падения – акции АФК "Система" (-2,61%), "Русгидро" (-2,25%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,03%), акции ФСК "ЕЭС" (-1,88%), ОГК-2 (-1,73%), а также обыкновенные акции "Татнефти" (-1,58%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,36%) и акции "Русала" (-1,34%).

Совет директоров "Мечела" рекомендовал дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2020 года в размере 1,17 рубля на ценную бумагу, дивиденды по обыкновенным акциям предлагается не начислять.

На этом фоне привилегированные акции "Мечела" к закрытию основных торгов снизились на 0,28%, обыкновенные — на 0,97%.

Совет директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль по итогам 2020 года и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям. К закрытию торгов бумаги компании остались на уровне предыдущего закрытия.

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии оставались в плюсе, а долларовый индикатор в течение дня поднимался до пика с января прошлого года 1584 пункта, указывает Кожухова из "Велес Капитал".

Следующей целью индекса РТС может стать отметка 1600 пунктов, а от неё не так далеко от максимума января прошлого года 1651 пункт, считает аналитик.

"Рублевому индикатору, тем временем, пока не дается психологическая отметка 3700 пунктов, но майский пик 3713 пунктов уже близок. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3640-3730 пунктов", — добавляет она.

"В ближайшие сессии российский рынок может продолжить восходящую динамику благодаря оптимизму на внешних фондовых площадках. В результате индекс Мосбиржи попытается приблизиться к историческим максимумам, установленным в начале мая чуть выше 3700 пунктов", — также полагает Лящук из Промсвязьбанка.