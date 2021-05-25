ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Биржи США закрылись снижением основных индексов на негативной внутренней статистике.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones (DJIA) упал на 0,24%, до 34312,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,03%, до 13657,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,21%, до 4188,13 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статистику по США, согласно которой продажи новостроек в апреле и индекс доверия потребителей в мае оказались хуже прогнозов аналитиков. Продажи новых домов в США в апреле снизились на 5,9%, до 863 тысяч при прогнозе снижения только на 5%, до 917 тысяч. А индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 117,2, хотя эксперты ожидали снижения показателя до 119,2 пункта.

В апреле в США отмечен всплеск инфляции, ФРС отметила возможность скорого обсуждения сокращения программы по выкупу активов.