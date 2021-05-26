МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Московская биржа с 1 июня планирует допустить к торгам 20 иностранных акций, среди которых акции Zoom, Virgin Galactic и Bank of America, следует из сообщения торговой площадки.

Также на Мосбирже начнут, в частности, торговаться бумаги Goldman Sachs, Morgan Stanley, Black Rock, Western Digital, следует из сообщения.

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 144.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в рублях. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала – по американским бумагам в долларах.