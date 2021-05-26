МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ, Сергей Астахов. Российский рынок акций в среду подрастает по основным фондовым индексам на преобладании позитивного внешнего фона, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.55 мск поднимался на 0,53%, до 3706,16 пункта, индекс РТС — на 0,33%, до 1585,88 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышался на 12 копеек, до 73,62 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 90,06 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent уменьшается на 0,35%, до 68,25 доллара за баррель.

Фьючерсы США в основном незначительно подрастают, ведущие европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно.

ПРЕОБЛАДАНИЕ ВНЕШНЕГО ПОЗИТИВА

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС — шестнадцатимесячный, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". После этого фондовые индексы перешли к консолидации из-за умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках, добавляет он. Эксперты советуют покупать акции нефтегазовых компаний России в 2021 году

"Глобальные площадки и нефтяные цены с начала дня демонстрируют восходящую динамику. Незадолго до старта европейской сессии начались коррекционные попытки", — говорит Бабин.

Росту на российском рынке акций способствует общий благоприятный фон на внешних площадках, договоренности о встрече президентов РФ и США, благоприятная статистика и корпоративная отчетность, указывает Алексей Калачев из ГК "Финам".

Официальное подтверждение обеими сторонами встречи президентов России и США существенно уменьшило геополитические риски и повысило шансы на улучшение двухсторонних отношений, подчеркивает Бабин.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ВТБ (+4,76%) оказались в числе лидеров роста на корпоративных новостях.

Чистая прибыль группы по МСФО за январь-апрель увеличилась в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 114,6 миллиарда рублей, при этом за апрель она составила 29,5 миллиарда рублей.

За первый квартал группа заработала рекордную чистую прибыль по МСФО — 85,1 миллиарда рублей.

Кроме того, менеджмент ВТБ допускает, что размер дивидендов по привилегированным акциям может быть изменен, также изменения могут коснуться и состава наблюдательного совета.

Акции Petropavlovsk (+1,97%) растут на том, что кредиторы разрешили компании продать непрофильные активы в железорудной компании IRC, обращает внимание Алексей Калачев из ГК "Финам".

Стоимость акций "Лукойла" (+1,54%) повышается на представленной квартальной отчетности.

Чистая прибыль компании по МСФО, приходящаяся на акционеров, за первый квартал 2021 года составила 157,4 миллиарда рублей против убытка в 46 миллиардов рублей годом ранее. EBITDA компании выросла в 2,1 раза и составила 314,4 миллиарда рублей

В цене также прибавляют префы банка "Санкт-Петербург" (+4,42%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,46%) и Mail.ru (+2,82%), а также обыкновенные акции ЦМТ (+1,64%), "Квадры" (+1,48%), "Сургутнефтегаза" (+1,36%), "Полюса" (+1,24%), ИСКЧ (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,05%), "Русала" (+1,05%), "Русгидро" (+1%).

В среду расписки X5 Retail Group (-2,1%) торгуются последний день с дивидендами в размере 110,49 рублей на бумагу.

В минусе оказались обыкновенные акции ОВК (-2,9%), "Уралсиба" (-2,42%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,8%) и "Мечела" (-1,76%), бумаги НЛМК (-1,56%), ФСК ЕЭС (-1,55%), "Распадской" (-1,46%), Эн+ Груп (-1,35%), расписки Globaltrans (-1,32%) и ГК "Эталон" (-1,16%),

ПРОГНОЗЫ

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на следующем "круглом" уровне — 3750 пунктов, у индекса РТС — в области незакрытого гэпа 1584-1594 пункта, образовавшегося в конце января прошлого года, оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Если мировые рынки вернутся к устойчивому росту, мы с большой вероятностью достигнем этих целей или даже попытаемся их преодолеть", — предполагает эксперт. Московская биржа впервые начнёт торги 20 иностранными акциями

В среду повлиять на нефтяные котировки и российские фондовые индексы способны данные по запасам и добыче нефти в США, добавляет Бабин.

Российский рынок акций открылся ростом на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, повышения цен на нефть и смягчения геополитических рисков и будет демонстрировать рост в среду, полагает Джон Уолш из Альфа-банка. Инфляционные опасения смягчились, и инвесторы опять интересуются компаниями технологического сектора, заключает он.