МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером продолжает расти и закрепляться выше отметки в 1900 долларов за унцию, на фоне сохранения оптимизма относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) США не будет ужесточать монетарную политику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск июньские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,24%, или на 4,55 доллара — до 1902,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,44% — до 27,933 доллара за унцию.

Накануне стоимость золота поднялась выше 1900 долларов за унцию впервые с 8 января. Такой рост стоимости драгметалла был обусловлен оптимизмом вокруг комментариев ФРС по инфляции и монетарной политики, который сохраняется и на текущей торговой сессии.

Рынки опасались, что ускорение годовой инфляции в США за апрель до рекорда 2008 года может повлечь пересмотр монетарной политики ФРС, позднее некоторые "ястребиные" сигналы инвесторы нашли в протоколе апрельского заседания ФРС. Ослабление мер поддержки американского ЦБ негативно отразилось бы на золоте.

Кроме того, доходность гособлигаций США опускается в среду уже шестую торговую сессию подряд, что также оказывает поддержку золоту. Доходность десятилетних US Treasuries опускается до 1,559% с уровня предыдущего закрытия в 1,564%.