События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 мая
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (1кв2021)
|3%
|2%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июнь)
|-8,8
|-5,2
|14:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (апрель)
|2,3%
|0,8%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апрель)
|1%
|0,7%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|6,4%
|6,5%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|4,1%
|4,1%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|444 тыс
|425 тыс
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апрель)
|1,9%
|0,8%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1кв2021
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.05)
|593,9 млрд долл (на 14.05)
|RUB
|Русгидро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Русгидро — телеконференция менеджмента
|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Полюс — телеконференция менеджмента
|RUB
|Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — ГОСА (реестр закрыт 02.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 07.06.2021)
|0 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2019
|3,33 (ао), 0,11 (ап) (9м2020) + 4,56 (ао), 0,22 (ап) (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Красноярскэнергосбыт — ГОСА (реестр закрыт 04.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 08.06.2021)
|0,6065124464 (ао, ап) — див-д 2019
|0,6471407623 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Полюс — ГОСА (реестр закрыт 04.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 07.06.2021)
|162,98 (1П2019) + 244,75 (фин) — див-д 2019
|240,18 (1П2020) + 387,15 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Polymetal International plc — День инвестора и аналитика
|RUB
|Аэрофлот — СД (о подготовке к проведению ГОСА, о сделках лизинга по 5 новым Airbus A350 по схеме обратного лизинга)
|RUB
|РЖД — СД (о див-дах подконтрольных обществ за 2020)
https://1prime.ru/Financial_market/20210526/833763613.html