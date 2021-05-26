МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,25%, до 7,07 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,55%, до 192,45 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,52%, до 81,72 доллара, "Газпрома" — на 0,51%, до 7,08 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,97%, до 25,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,55%, до 36,44 доллара. Расписки НЛМК подешевели на 3,99%, до 35,98 доллара. Бумаги "Северстали" уменьшились в стоимости на 3,53%, до 23,48 доллара.

Цена расписок ВТБ увеличилась на 6,04%, до 1,3 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 0,75%, до 16,6 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 7,02%, до 69,8 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 0,47%, до 8,57 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 0,4%, до 14,88 доллара. Расписки "Ленты" увеличились в цене на 1,21%, до 3,35 доллара.