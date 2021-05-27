МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (1кв2021) 4% 6,3% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июнь) -8,6 -7 (факт)
12:10 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Пентти Хаккарайнена    
12:45 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
14:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге    
15:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
15:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана    
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (апрель) 2,3% 0,8%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апрель) 1% 0,7%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2021) 6,4% 6,5%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2021) 4,1% 4,1%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 444 тыс 425 тыс
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (апрель) 1,9% 0,8%
18:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1кв2021    
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.05) 593,9 млрд долл (на 14.05)  
  RUB Русгидро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Русгидро — телеконференция менеджмента    
  RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Полюс — телеконференция менеджмента    
  RUB Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Банк Санкт-Петербург — ГОСА (реестр закрыт 02.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 07.06.2021) 0 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2019 3,33 (ао), 0,11 (ап) (9м2020) + 4,56 (ао), 0,22 (ап) (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Красноярскэнергосбыт — ГОСА (реестр закрыт 04.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 08.06.2021) 0,6065124464 (ао, ап) — див-д 2019 0,6471407623 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Полюс — ГОСА (реестр закрыт 04.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 07.06.2021) 162,98 (1П2019) + 244,75 (фин) — див-д 2019 240,18 (1П2020) + 387,15 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Polymetal International plc — День инвестора и аналитика    
  RUB Аэрофлот — СД (о подготовке к проведению ГОСА, о сделках лизинга по 5 новым Airbus A350 по схеме обратного лизинга)    
  RUB РЖД — СД (о див-дах подконтрольных обществ за 2020)    