МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл торги четверга в слабом минусе на дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар слабеет в ожидании данных ВВП США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск четверга снижался на 0,02% — до 3710,19 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,05%, до 1589,82 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,48% — до 68,4 доллара за баррель.

Фьючерсы США в основном незначительно снижаются, азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно.