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Российский рынок акций символически снижается в начале торгов
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Российский рынок акций открыл торги четверга в слабом минусе на дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск четверга снижался... ПРАЙМ, 27.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл торги четверга в слабом минусе на дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск четверга снижался на 0,02% — до 3710,19 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,05%, до 1589,82 пункта.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,48% — до 68,4 доллара за баррель.
Фьючерсы США в основном незначительно снижаются, азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно.