МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.47 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,18% — до 7,06 доллара, "Новатэка" — росла на 0,36%, до 193,15 доллара, "Лукойла" — опускалась на 1,44%, до 80,54 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,01%, до 7,08 доллара, "Газпром нефти" — на 0,39%, до 25,8 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,32% — до 36,33 доллара, "Северстали" — росли на 0,64%, до 23,63 доллара, НЛМК — повышались на 0,92%, до 36,31 доллара. Курс рубля стабилен в отсутствие значимых факторов

Бумаги ВТБ дешевели на 0,08% — до 1,3 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,95%, до 16,76 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 2,36% — до 71,45 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,35% — до 8,54 доллара, "Магнита" — росли на 0,15%, до 14,91 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,97%, до 3,32 доллара.