МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 28 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (апрель) 1,1 1,1
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (май) -0,2% -0,2%
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (май) -0,4%  
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (апрель) -1,1% 0,4%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,1%  
9:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2021) 0,4% 0,4%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,2%  
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,9%  
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель) 0,4% 0,6%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель) 1,8% 2,9%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (апрель) -90,6 млрд долл  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель) 2,3  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель) 0,5%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (апрель) 4,2% 0,5%
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель) 0,6%  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май) 72,1 68
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) 77,6  
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май) 82,8 82,9
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 352  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 453  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 24,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 475,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 198,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -6,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -23,2 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 3 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -50,9 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 4,7 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 99,9 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Интер РАО — телеконференция менеджмента    
  RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Газпром — телеконференция менеджмента    
  RUB Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB X5 Retail Group — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 12.05.2021) 110,47 — див-д 2019 73,645 (9м2019) + 110,49 (фин) — див-д 2020
  RUB ММК — ГОСА (реестр закрыт 04.05.2021, в заочной форме, див-ды за 2020 и 1кв2021, реестр для выплаты — н/д) 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019 0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин, проноз) — див-д 2020, 22,92 (1кв2021, прогноз) — див-д 2021
  RUB Акрон — ГОСА (реестр закрыт 04.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 08.06.2021) 101 (9м2019) + 157 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 275 (фин) — див-д 2019 30 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB ФосАгро — закрытие реестра для участия в ВОСА (22.06.2021, в заочной форме, див-ды за 1кв2021 из нераспределенной прибыли, реестр для выплаты — 05.07.2021) 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020 105 (1кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB ВымпелКом — СД (о созыве ГОСА)    
  RUB Россети — СД (сводный и консолидированный бизнес-планы группы на 2021, прогнозы на 2022-2025)    

 

 