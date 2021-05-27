МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ, Сергей Астахов. Российский рынок акций в четверг подрастает по основным фондовым индексам на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов индекс Мосбиржи обновил уровень исторического максимума, достигнув уровня 3726,24 пункта.

Индекс Мосбиржи к 16.55 мск поднимался на 0,39%, до 3725,41 пункта, индекс РТС — на 0,48%, до 1598,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 10 копеек, до 73,42 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 89,53 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent уменьшается на 0,44%, до 68,43 доллара за баррель.

Фьючерсы на фондовые индексы США и ведущие европейские биржи торгуются разнонаправленно.

РЫНОК В ОЖИДАНИИ

"Рынки замерли в ожидании данных по инфляции, переговоров США с Китаем и Россией и сигналов от ФРС", — констатируют аналитики "БКС Мир инвестиций". Они полагают, что данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США вышли оптимистичные, показав снижение во всех категориях, но дальнейшему увеличению цен мешает потенциальный навес от увеличения иранской добычи. События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 мая

В четверг российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрировали умеренно негативную динамику на фоне ухудшившейся обстановки на внешних фондовых площадках, пребывавших в напряженном ожидании макростатистики в США, указывает Наталия Пырьева из ГК "Финам".

К середине торгового дня российские фондовые индексы не показывали значительных изменений, но пытались вернуться к повышению после утренней слабости, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста к середине сессии, как и днем ранее, были расписки TCS Group (+3,52%), которые повышались после публикации накануне стратегии банка, обращает внимание Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Акции ВТБ (+2,04%) росли на сообщении о том, что банк собирается направить на выплаты дивидендов по результатам текущего года 135 миллиардов рублей — половину от чистой прибыли по МСФО.

Расписки HeadHunter (+2,12%) отыгрывали корпоративные новости. Выручка рекрутинговой компании по МСФО по итогам первого квартала 2021 года увеличилась на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 2,84 миллиарда рублей

Кроме того, совет директоров HeadHunter утвердил дивиденды по итогам 2020 года в размере 0,55 доллара на акцию. Объем дивидендов соответствует 75% от скорректированной чистой прибыли компании за 2020 год.

В четверг также дорожали акции Центрального телеграфа (обыкновенные бумаги росли на 7,75%, привилегированные – на 1,84%), расписки Mail.ru Group (+2,43%) и MDMG (+1,65%), акции банка "Санкт-Петербург" (+1,61%), "Мосэнерго" (+1,58%), НЛМК (+1,51%), префы "Мечела" (+1,43%), акции Сбербанка ("обычки" повышались на1,38%, привилегированные – на 1,28%), Polymetal (+1,28%), ИСКЧ (+1,1%), "Русала" (+1,1%).

В лидерах снижения находились котировки "Фосагро" (-3,37%), которые корректировались после роста предыдущих сессий, и расписки X5 Retail Group (-2,34%), упавшие после закрытия реестра по дивидендам за 2020 год, сообщает Кожухова.

Бумаги "Полюса" (-0,45%) в четверг были под давлением в связи с неспособностью золота устоять выше отметки 1900 долларов за унцию, продолжает аналитик. Кроме того, хотя компания сообщила о чистой прибыли в первом квартале 20121 года по МСФО в размере 450 миллионов долларов против убытка годом ранее, в квартальном исчислении ряд показателей продемонстрировал не самую сильную динамику, добавляет она.

Акции "Русгидро" (-0,17%) отреагировали на представленную квартальную отчетность.

Чистая прибыль компании по МСФО в первом квартале 2021 года снизилась на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 20,429 миллиарда рублей. Выручка выросла на 4,9% и составила 111,462 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 4,7% — до 34,907 миллиарда рублей.

В минусе торговались акции префы банка "Санкт-Петербург" (-5,41%) и "Квадры" (- 2,42%), обыкновенные акции АФК "Система" (-2,32%), ММК (−1,54%), Petropavlovsk (−1,3%). Фондовые индексы США в основном растут на внутренних статданных

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии стремились выйти в плюс и подняться до новых максимумов, что во многом стало возможно благодаря корпоративным историям, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Риски закрытия дня в минусе актуализируются при негативной реакции инвесторов на американскую статистику или усугублении нисходящего движения нефтяных цен, заявляет она.

Джон Уолш из Альфа-банка ожидает, что динамика российского рынка акций будет весьма сдержанной и не исключает снижения рынка в ходе торгового дня. По его мнению, на рынках сохраняются опасения по поводу того, что ФРС близка к тому, чтобы начать рассматривать свертывание программы стимулов. Цены на нефть снижаются на фоне опасений по поводу возможного поступления на рынок иранских баррелей в случае снятия санкций, добавляет он.