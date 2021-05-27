МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в четверг вечером, не сумев удержаться выше отметки в 1900 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.04 мск июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,52%, или на 9,8 доллара — до 1891,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,31% — до 27,79 доллара за унцию.

Во вторник на текущей неделе золото смогло преодолеть отметку в 1900 долларов за унцию, но теперь цена драгметалла корректируется и опускается.

"Очевидно, отметка в 1900 долларов очень привлекательна, но золото ожидает тяжелая пара дней",- считает аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Market Watch.

Кроме того, давление на стоимость золота оказывает рост доходности гособлигаций США, так как в таком случае драгметалл становится менее выгодным для инвесторов. Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,617% с уровня предыдущего закрытия в 1,574%.