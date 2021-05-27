МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по основным биржевым индексам на фоне позитивной динамики рынка нефти, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,74%, до 3738,68 пункта – очередного исторического максимума, а долларовый индекс РТС — на 0,82% до 1603,67 пункта, следует из данных торгов. В течение четверга РТС обновил максимум с января 2020 года, поднявшись до 1604,16 пункта.

Рынок нефти прибавляет 0,4% — до 69 долларов за баррель сорта Brent.