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https://1prime.ru/Financial_market/20210527/833773277.html
Российский рынок акций обновил исторический максимум
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Российский рынок акций повысился по основным биржевым индексам на фоне позитивной динамики рынка нефти, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Рублевый индекс Мосбиржи на... ПРАЙМ, 27.05.2021
российский рынок акций, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по основным биржевым индексам на фоне позитивной динамики рынка нефти, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,74%, до 3738,68 пункта – очередного исторического максимума, а долларовый индекс РТС — на 0,82% до 1603,67 пункта, следует из данных торгов. В течение четверга РТС обновил максимум с января 2020 года, поднявшись до 1604,16 пункта.
Рынок нефти прибавляет 0,4% — до 69 долларов за баррель сорта Brent.