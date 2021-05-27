МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам в четверг на фоне дорогой нефти и повышения американских фондовых площадок. Российские индексы обновили максимумы.

Так, рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,74%, до 3738,68 пункта – очередного исторического максимума, а долларовый индекс РТС — на 0,82% до 1603,67 пункта, следует из данных торгов. В течение четверга РТС обновил максимум с января 2020 года, поднявшись до 1604,16 пункта.

РЫНОК В РОСТЕ

Российский фондовый рынок торговался преимущественно в плюсе, игнорируя неуверенную динамику мировых фондовых и товарных площадок.

Так, цены на нефть "топтались" в течение дня около уровней предыдущего закрытия, однако к завершению дня все же вышли в небольшой плюс. При этом ценовые уровни остаются высокими – немного ниже психологической отметки 70 долларов за баррель. Сейчас сорт Brent дорожает на 0,3%, до 69 долларов за баррель.

Поддержка пришла от сильных макроэкономических показателей по США, которые могут свидетельствовать о восстановлении экономики и, как следствие, о восстановлении спроса на нефть.

Американские фондовые индексы вечером повышаются. Оптимизм на фондовых площадках также поддерживается макроэкономическими статданными. Так, минторг страны ранее сохранил оценку роста ВВП США в первом квартале на уровне 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики при этом ожидали повышения оценки роста ВВП США в первом квартале до 6,5% в пересчете на год с 6,4% по первой оценке. При этом данные по рынку труда оказались лучше ожиданий аналитиков.

В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+9,4%), расписки Mail (+4,2%), акции ВТБ (+2,8%), "Новатэка" (+2,2%), Сбербанка (+2%). Упали в цене бумаги X5 (-3%), АФК "Система" (-2,7%), ММК (-2%), "Фосагро" (-1,5%).

ПРОГНОЗЫ

Следующими целями повышения для индексов Мосбиржи и РТС могут стать уровни 3750 и 1615 пунктов, соответственно, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3680-3780 пунктов, оценивает она.

"На данный момент складывающаяся вокруг Белоруссии ситуация не представляется существенным фактором риска для российских активов", — добавляет Кожухова.

В ближайшую сессию оптимизм на российском рынке может сохраниться, а индекс Мосбиржи — завершить неделю выше отметки 3750 пунктов благодаря спросу на акции компаний финансового и нефтегазового секторов, считает Владимир Лящук из Промсвязьбанка.

С технической точки зрения, индекс Мосбиржи приблизился к верхней границе восходящего канала, что повышает вероятность коррекции в район отметки 3640 пунктов, оценивает Сергей Кауфман из ГК "Финам".