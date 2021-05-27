МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в четверг преимущественно слабым снижением, в то время как инвесторы оценивали экономическую ситуацию в мире, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов среды британский индекс FTSE 100 снизился на 0,1%, до 7019,67 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,69%, до 6435,71 пункта, немецкий DAX уменьшился на 0,28%, до 15406,73 пункта.

"Еще один скучный день на рынках, когда они застряли в нейтральной позиции в ожидании нового драйвера", — сказал агентству MarketWatch аналитик IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony).

Давление на индексы оказала статистика из Германии, которая не оправдала прогнозов аналитиков. По данным исследовательской компании Gfk индекс доверия потребителей к экономике Германии в июне вырос до минус 7 пунктов с пересмотренного уровня мая в минус 8,6 пункта при прогнозе роста до минус 5,2 пункта.

При этом позитивные данные из США и ослабление опасений относительно восстановления мировой экономики немного сдержали падение индексов. Так, минторг США сообщил о сохранении оценки ВВП США в первом квартале на уровне 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). "Сегодняшние данные по США оказались лучше ожиданий…, что свидетельствует об улучшениях в апреле и мае", — отметил Махоуни.

Поддержку французскому индексу оказали корпоративные новости. Акции Airbus подорожали на 9% после заявления об увеличении производства самолетов и авиалайнеров в ближайшие несколько лет.