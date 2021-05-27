МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Биржи США закрылись незначительным ростом основных фондовых индексов, NASDAQ опустился на 0,01%, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,41%, до 34464,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,01%, до 13736,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,12%, до 4200,83 пункта.

Оптимизм трейдеров поддержали макроэкономические статданные по США. Так, минторг страны ранее сохранил оценку роста ВВП США в первом квартале на уровне 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики при этом ожидали повышения оценки роста ВВП США в первом квартале до 6,5% в пересчете на год с 6,4% по первой оценке.

При этом данные по рынку труда оказались лучше ожиданий аналитиков. За минувшую неделю число заявок на пособие по безработице снизилось на 38 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 406 тысяч при прогнозе снижения только до 425 тысяч.