МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу поднимаются на ожидании восстановления экономики после новостей из США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США выросли после данных по безработице

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,01%, до 3609,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,23%, до 2404,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,65%, до 29301,25 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,92%, до 3194,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 1,17%, до 7178,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,14%, до 29160 пунктов.

Рынки ожидают, что президент США Джо Байден в ближайшие дни представит на рассмотрение конгрессу проект бюджета на следующий финансовый год на сумму в 6 триллионов долларов, о чем ранее писали СМИ. Такие перспективы поддерживают прогнозы восстановления экономики, что отражается и на торгах в Азии. Тем временем число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 22 мая снизилось до 406 тысяч при прогнозе в 425 тысяч.

Наиболее заметный рост демонстрирует японский индекс Nikkei 225. "Сегодня японские акции поднимаются в цене, поскольку инвесторы реагируют на рост стоимости акций США, в то время как пара "доллар-иена" приближается к верхней границе уровня 109 (иен за доллар — ред.)", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитиков Okasan Online Securities.