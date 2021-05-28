Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021

12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Интер РАО — телеконференция менеджмента

RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021

16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Газпром — телеконференция менеджмента

RUB Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021

RUB X5 Retail Group — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 12.05.2021) 110,47 — див-д 2019 73,645 (9м2019) + 110,49 (фин) — див-д 2020

RUB ММК — ГОСА (реестр закрыт 04.05.2021, в заочной форме, див-ды за 2020 и 1кв2021, реестр для выплаты — н/д) 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019 0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин, проноз) — див-д 2020, 22,92 (1кв2021, прогноз) — див-д 2021

RUB Акрон — ГОСА (реестр закрыт 04.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 08.06.2021) 101 (9м2019) + 157 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 275 (фин) — див-д 2019 30 (рекоменд. СД) — див-д 2020

RUB ФосАгро — закрытие реестра для участия в ВОСА (22.06.2021, в заочной форме, див-ды за 1кв2021 из нераспределенной прибыли, реестр для выплаты — 05.07.2021) 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020 105 (1кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021

RUB ВымпелКом — СД (о созыве ГОСА)

RUB Россети — СД (сводный и консолидированный бизнес-планы группы на 2021, прогнозы на 2022-2025)

RUB Роснефть — СД (рассмотрение сделки с заинтересованностью)