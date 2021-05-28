События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 мая
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 28 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (апрель)
|1,1
|1,09 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (май)
|-0,2%
|-0,2% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (май)
|-0,4%
|0% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (апрель)
|-1,1%
|0,4%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2021)
|0,4%
|0,4%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,2%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,9%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель)
|0,4%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель)
|1,8%
|2,9%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (апрель)
|-90,6 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель)
|2,3
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель)
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (апрель)
|4,2%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель)
|0,6%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май)
|72,1
|68
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
|77,6
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
|82,8
|82,9
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|352
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|453
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|24,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|475,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|198,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-6,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-23,2 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|3 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-50,9 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|4,7 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|99,9 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|Интер РАО — телеконференция менеджмента
|RUB
|Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Газпром — телеконференция менеджмента
|RUB
|Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|X5 Retail Group — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 12.05.2021)
|110,47 — див-д 2019
|73,645 (9м2019) + 110,49 (фин) — див-д 2020
|RUB
|ММК — ГОСА (реестр закрыт 04.05.2021, в заочной форме, див-ды за 2020 и 1кв2021, реестр для выплаты — н/д)
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019) + 1,507 (фин) — див-д 2019
|0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин, проноз) — див-д 2020, 22,92 (1кв2021, прогноз) — див-д 2021
|RUB
|Акрон — ГОСА (реестр закрыт 04.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 08.06.2021)
|101 (9м2019) + 157 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 275 (фин) — див-д 2019
|30 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для участия в ВОСА (22.06.2021, в заочной форме, див-ды за 1кв2021 из нераспределенной прибыли, реестр для выплаты — 05.07.2021)
|78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020
|105 (1кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|ВымпелКом — СД (о созыве ГОСА)
|RUB
|Россети — СД (сводный и консолидированный бизнес-планы группы на 2021, прогнозы на 2022-2025)
|RUB
|Роснефть — СД (рассмотрение сделки с заинтересованностью)
|RUB
|ФосАгро — СД (вопросы избрания председателя СД и его заместителя)
https://1prime.ru/Financial_market/20210528/833776894.html