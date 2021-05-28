МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Бумаги Qiwi с 18 июня исключаются из индекса Мосбиржи и РТС

По состоянию на 10.45 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,14%, до 7,05 доллара, "Новатэка" — на 0,58%, до 197,1 доллара, "Лукойла" — росла на 0,17%, до 81,54 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,48%, до 7,17 доллара, "Газпром нефти" — оставались на уровне предыдущего закрытия в 25,8 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 2,74%, до 35,55 доллара, "Северстали" — на 2,7%, до 23,04 доллара, НЛМК — на 0,69%, до 36,23 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,68%, до 1,33 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,48%, до 16,96 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,68%, до 74,2 доллара.

GDR АФК "Система" росла в стоимости на 2,23%, до 8,48 доллара, "Магнита" — снижались на 0,3%, до 15,11 доллара. Цена бумаг "Ленты" падала на 3,7%, до 3,32 доллара.