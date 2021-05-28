МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу утром вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США выросли после данных по безработице

По состоянию на 11.37 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,31%, до 7040,99 пункта, французский CAC 40 на 0,46%, до 6465,56 пункта, немецкий DAX — на 0,52%, до 15487,05 пункта.

На европейских фондовых биржах в пятницу утром наблюдается положительная динамика после роста американских индексов накануне. Инвесторы всего мира с оптимизмом оценивают макроэкономические данные из США. Так, минторг страны ранее сохранил оценку роста ВВП страны в первом квартале на уровне 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Трейдеры также обратили внимание на данные министерства труда США, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 22 мая, снизилось на 38 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 406 тысяч. ВВП Франции в первом квартале неожиданно снизился

Кроме того, рынки ожидают данных о доходах и расходах потребителей в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Аналитики прогнозируют, что в апреле доходы потребителей снизились на 14,1% после роста в марте на 21,1%, а расходы увеличились на 0,5% после роста на 4,2% месяцем ранее.

Что же касается негативных факторов, то это — остающиеся ожидания продолжения роста потребительских цен в США и Европе. По словам аналитика Interactive Investor Ричарда Хантера (Richard Hunter), которые приводит газета Wall Street Journal, ближайшие недели покажут, станет ли инфляция укоренившейся и вызовет ли тем самым волатильность рынка и колебания настроений инвесторов.