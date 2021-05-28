МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в основном ростом, кроме индексов Китая, сильная статистика по США и ожидания помощи экономики поддержали рисковые настроения трейдеров, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы закрылись разнонаправленно

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,22%, до 3600,78 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 2393,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,08%, до 29135,37 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,73%, до 3188,73 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,19%, до 7179,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,1%, до 29149,41 пункта.

Повлияли на торги региона позитивные сигналы из США. Так, инвесторы обратили внимание на сильную статистику по рынку труда: число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 22 мая составило 406 тысяч при прогнозе в 425 тысяч.

"Оптимизм вокруг экономических данных по США поддерживает тему восстановления и может потенциально способствовать росту индексов Азии", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюн Жун (Yeap Jung Rong).

Кроме того, рынки обратили внимание на сообщения СМИ по бюджету США. Как сообщалось, президент США Джо Байден в ближайшие дни представит на рассмотрение конгрессу проект бюджета на следующий финансовый год на сумму в 6 триллионов долларов.