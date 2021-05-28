МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растёт в пятницу днем к другим основным мировым валютам на тех же новостях из США, благодаря которым он начал укрепляться ещё накануне вечером, свидетельствуют данные торгов. "Валюта страха": во что никогда нельзя вкладывать деньги

По состоянию на 13.55 мск курс евро снижается до 1,2176 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2192 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 109,92 с уровня прошлого закрытия в 109,8 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,18%, до 90,14 пункта.

Инвесторы оптимистично восприняли новости из США. Как сообщала газета New York Times, президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен представить на рассмотрение конгрессу проект бюджета на 2022 финансовый год на сумму в 6 триллионов долларов.

Кроме того, был подтверждён рост экономики в первом квартале на уровне 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). А по данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 22 мая, снизилось на 38 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 406 тысяч.

По словам аналитиков Unicredit, которые приводит газета Wall Street Journal, дальнейшая динамика курса доллара будет зависеть от новых макроэкономических данных, а также реакции на них же доходности 10-летних казначейских облигаций США. Так, в 15.30 мск будут опубликованы данные о доходах и расходах потребителей в США. Аналитики прогнозируют, что в апреле доходы потребителей снизились на 14,1% после роста в марте на 21,1%, а расходы увеличились на 0,5% после роста на 4,2% месяцем ранее.

Кроме того, в 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что, по окончательной оценке, показатель снизился до 82,9 пункта с уровня апреля в 88,3 пункта. По предварительной оценке показатель снизился до 82,8 пункта.