Доллар укрепляется на новостях из США
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растёт в пятницу днем к другим основным мировым валютам на тех же новостях из США, благодаря которым он начал укрепляться ещё накануне вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.55 мск курс евро снижается до 1,2176 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2192 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 109,92 с уровня прошлого закрытия в 109,8 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,18%, до 90,14 пункта.
Инвесторы оптимистично восприняли новости из США. Как сообщала газета New York Times, президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен представить на рассмотрение конгрессу проект бюджета на 2022 финансовый год на сумму в 6 триллионов долларов.
Кроме того, был подтверждён рост экономики в первом квартале на уровне 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). А по данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 22 мая, снизилось на 38 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 406 тысяч.
По словам аналитиков Unicredit, которые приводит газета Wall Street Journal, дальнейшая динамика курса доллара будет зависеть от новых макроэкономических данных, а также реакции на них же доходности 10-летних казначейских облигаций США. Так, в 15.30 мск будут опубликованы данные о доходах и расходах потребителей в США. Аналитики прогнозируют, что в апреле доходы потребителей снизились на 14,1% после роста в марте на 21,1%, а расходы увеличились на 0,5% после роста на 4,2% месяцем ранее.
Кроме того, в 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что, по окончательной оценке, показатель снизился до 82,9 пункта с уровня апреля в 88,3 пункта. По предварительной оценке показатель снизился до 82,8 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20210528/833781594.html