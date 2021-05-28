МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Рубль снижается против доллара и незначительно меняется к евро в отсутствие сильной динамики мировых рынков.

Незначительное повышение рынка нефти, западных фондовых индексов и фьючерсов сочетается с неоднозначной динамикой "развивающихся" валют, что создает спокойный фон для динамики курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.47 мск повышался на 17 копеек, до 73,64 рубля, курс евро снижался на 5 копеек, до 89,54 рубля, следует из данных Московской биржи. Эксперт рассказал, когда цена биткоина вернется к историческому максимуму

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В БОКОВИКЕ

Российская валюта перед выходными продолжает колебаться в "боковом" коридоре, снижаясь против доллара и стабилизируясь к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в район 1,215 доллара.

Внешний фон при этом остается спокойным. Так, цены на нефть слегка прибавляют. Сейчас баррель сорта Brent дорожает на 0,3%, до 69,4 доллара.

Нефть снова притормозила под психологически значимым уровнем 70 долларов за баррель из-за укрепления доллара на форексе. Сырье из-за роста курса американской валюты становится менее доступной при ее покупке в другой валюте. Кроме того, с начала недели нефтяные котировки стали выше примерно на 5% на ожиданиях восстановления спроса на сырье и перед выходными стабилизируются.

Западные фондовые индексы и фьючерсы повышаются. Инвесторы оценивают поступающие макроэкономические данные на предмет оценки уровня инфляции, которая остается в последнее время главным фактором динамики стоимости фондовых активов.

При этом "развивающиеся валюты" не демонстрируют единой динамики, а валюты стран с развитой экономикой теряют против доллара. Инвесторы в американскую валюту оптимистично восприняли новости из США. Как сообщала газета New York Times, президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен представить на рассмотрение конгрессу проект бюджета на 2022 финансовый год на сумму в 6 триллионов долларов.

В итоге доллар повышается к рублю на 0,25%, евро стабилен. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет. Что изменится в жизни россиян с 1 июня: штрафы, цены на продукты и пенсии

ПРОГНОЗЫ

Рубль застыл на достигнутых уровнях, показывая лишь умеренные колебания, что косвенно указывает на относительную сбалансированность текущих отметок и подтверждает тезис об отсутствии причин для значимого изменения курса российской валюты, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Сегодня подходит к концу майский налоговый период, поэтому уже со следующей недели большее влияния на курс будут оказывать дивидендные потоки и происходящее на глобальных площадках. Тем не менее, полагаем, что диапазон курса 73-74 рубля за доллар будет сохраняться", — оценивает он.

Рубль находится в рамках майской консолидации, периодически предпринимая попытки выхода из нее как в одну, так и в другую сторону, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Тем не менее, до появления весомых драйверов, скорее всего, доллар останется в диапазоне 73,2–74 рубля, а евро — в коридоре 89,2–90,4 рубля", — оценивает он.