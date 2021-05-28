События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 мая
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 31 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|GBP
|Великобритания — Весенние банковские каникулы /последний понедельник мая/ — выходной на Лондонской фондовой бирже /LSE/
|USD
|США — День памяти — выходной на Нью-Йорской фондовой бирже /NYSE/
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|1,7%
|4,1%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|5,2%
|15,3%
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (май)
|53,8
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (май)
|51,1
|51,1
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от Caixin (май)
|54,9
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (апрель)
|0,4%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|2,2%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май)
|2%
|1,8%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|0,4%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,7%
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (1кв2021)
|-7,3 млрд канад. долл
|-8,3 млрд канад. долл
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (апрель)
|2,3%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Газпром — закрытие реестра для участия в ГОСА (25.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 15.07.2021)
|15,24 — див-д 2019
|12,55 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 05.07.2021)
|192 (9м2019) + 350 (фин) — див-д 2019
|46 (9м2020) + 213 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Мечел — закрытие реестра для участия в ГОСА (25.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 13.07.2021)
|0 (ао), 3,48 (ап) — див-д 2019
|0 (ао), 1,17 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|МРСК Центра — ГОСА (реестр закрыт 31.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 11.06.2021)
|0,0200649 (9м2019) — див-д 2019
|0,0335009 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|СОЛЛЕРС — ГОСА (реестр закрыт 31.05.2021, в заочной форме)
|0 — див-д 2019
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Аэрофлот — СД (вопрос об условиях выпуска биржевых облигаций ПАО)
|RUB
|Газпром — СД (стратегия цифровой трансформации компании на период до 2024)
|RUB
|РуссНефть — СД (рассмотрение сделки с заинтересованностью)
https://1prime.ru/Financial_market/20210528/833783496.html