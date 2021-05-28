МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 31 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  GBP Великобритания — Весенние банковские каникулы /последний понедельник мая/ — выходной на Лондонской фондовой бирже /LSE/    
  USD США — День памяти — выходной на Нью-Йорской фондовой бирже /NYSE/    
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) 1,7% 4,1%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (апрель) 5,2% 15,3%
4:00 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (май) 53,8  
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (май) 51,1 51,1
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от Caixin (май) 54,9  
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (апрель) 0,4%  
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 2,2%  
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май) 2% 1,8%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% 0,4%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,7% 0,5%
15:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (1кв2021) -7,3 млрд канад. долл -8,3 млрд канад. долл
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (апрель) 2,3%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Газпром — закрытие реестра для участия в ГОСА (25.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 15.07.2021) 15,24 — див-д 2019 12,55 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для участия в ГОСА (24.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 05.07.2021) 192 (9м2019) + 350 (фин) — див-д 2019 46 (9м2020) + 213 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Мечел — закрытие реестра для участия в ГОСА (25.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 13.07.2021) 0 (ао), 3,48 (ап) — див-д 2019 0 (ао), 1,17 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB МРСК Центра — ГОСА (реестр закрыт 31.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 11.06.2021) 0,0200649 (9м2019) — див-д 2019 0,0335009 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB СОЛЛЕРС — ГОСА (реестр закрыт 31.05.2021, в заочной форме) 0 — див-д 2019 0 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Аэрофлот — СД (вопрос об условиях выпуска биржевых облигаций ПАО)    
  RUB Газпром — СД (стратегия цифровой трансформации компании на период до 2024)    
  RUB РуссНефть — СД (рассмотрение сделки с заинтересованностью)    