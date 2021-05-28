МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США умеренно растут в пятницу на новостях по бюджету и внутренней статистике, свидетельствуют данные торгов. Индекс потребительских настроений в США в мае снизился

По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,3% — до 34586,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,49%, до 13803,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 4210,54 пункта.

Инвесторы обратили внимание на сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен представить на рассмотрение конгресса проект бюджета на 2022 финансовый год на сумму 6 триллионов долларов.

Трейдеры также отыгрывают статистику по стране. Так, доходы населения в США в апреле упали на 13,1% по сравнению с мартом, что оказалось лучше прогнозов. Расходы населения в то же время выросли на 0,5%, как и ожидалось. Доходы американцев в апреле упали на 13%

Индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по окончательной оценке, снизился до 82,9 пункта с уровня апреля в 88,3 пункта. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

Инвесторов также успокаивают заявления ФРС США о том, что регулятор считает всплеск инфляции временным и пока не намерен ужесточать монетарную политику. Аналитик Pantheon Ян Шепердсон (Ian Shepherdson), которого цитирует Франс Пресс, считает, что позиция ФРС в ближайшее время не изменится.