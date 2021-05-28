МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу после уверенного утреннего повышения снижается по основным фондовым индексам, несмотря на восходящую динамику мировых рынков, свидетельствуют данные Московской биржи. На старте торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, индекс РТС достиг максимума почти полуторагодовой давности.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.30 мск снижался на 0,23%, до 3729,93 пункта, индекс РТС — на 0,02%, до 1603,37 пункта.

Ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи максимально поднимался до 3752,8 пункта, индекс РТС — до 1606,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 19 копеек, до 73,28 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 89,16 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опускался на 0,07%, до 69,15 доллара за баррель.

Фьючерсы США и ведущие европейские фондовые индексы в основном незначительно повышаются. Экономист рассказал, как сохранить деньги при потере банком лицензии

ПРОСАДКА ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи вновь переписал исторический максимум, а индекс РТС — шестнадцатимесячный, затем российский рынок акций умеренно просел вслед за нефтью, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Мировые фондовые индексы и цены на нефть в начале дня повышались, после чего стали сдавать позиции в рамках коррекции, продолжает Бабин. Поддержку рынкам оказали вышедшие вчера позитивные данные по количеству обращений за пособием по безработице в США, добавляет он.

Российский фондовый рынок демонстрирует незначительное снижение в пятницу, констатирует Сергей Кауфман из ГК "Финам". По его мнению, инвесторы решили взять паузу в покупках после нескольких дней обновления исторического максимума подряд.

К середине торгового дня российские фондовые индексы вышли в небольшой минус ввиду фиксации прибыли по ряду акций и неоднозначного геополитического фона, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"На фоне активного роста предыдущих дней и рекордных уровней у нас многие участники предпочитают фиксировать прибыль перед выходными, что обуславливает некоторую слабость российского рынка в сравнении с другими площадками", — говорит Бабин.

Кроме того, небольшой нервозности добавляют сообщения о хакерской группе якобы из РФ, которая стоит за атаками на различные государственные организации в США, а также ситуация с Белоруссией, полагает Кауфман. "Валюта страха": во что никогда нельзя вкладывать деньги

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Фосагро" (+2,67%) не оставляют попыток роста после объявления ранее на неделе о дивидендах в размере 63 рублей на акцию, или 21 рубль на глобальную депозитарную расписку, с закрытием реестра 7 июня, обращает внимание Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

В лидерах роста также были акции "Уралсиба" (+3,95%), АФК "Система" (+2,47%), "ВСМПО-Ависмы" (+2,44%), префы ЦМТ (+2,55%), "Квадры" (+2,19%) и "Мечела" (+1,75%), расписки "Ленты" (+1,62%), акции банка "Санкт-Петербург" (обыкновенные росли на 1,35%, привилегированные на 2,5%), "Татнефти" (+1,42%), "Газпром нефти" (+1,2%).

К середине торгов падали акции НМТП (-3,95%), поскольку размер дивидендов разочаровал инвесторов, объясняет Кауфман. Доходность выплаты может составить 0,8%, уточняет он. Совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2020 года в размере 0,06 рубля на акцию, суммарно – 1,155 миллиарда рублей.

Акции "Газпрома" (-0,5%) в пятницу снижались, несмотря на представленную компанией сильную квартальную отчетность.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за первый квартал 2021 года составила 447,263 миллиарда рублей против убытка в 116,249 миллиарда рублей годом ранее. Размер чистой прибыли более чем в три раза превышает результат за весь предыдущий год. Дивидендная база за период составила 391 миллиард рублей. Приведенный показатель EBITDA вырос на 38%, до 700,6 миллиарда рублей.

Сильные результаты объясняются благоприятной конъюнктурой на газовом рынке Европы, считает Сергей Кауфман из ГК "Финам". При этом EBITDA и чистая прибыль оказались выше прогнозов аналитиков, добавляет он.

К середине торгов акции "Интер РАО" (-0,27%) также снижались на фоне представленной отчетности. Она вышла в рамках ожиданий, отмечает Кауфман.

Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в первом квартале 2021 года сократилась на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 34,51 миллиарда рублей. Выручка компании выросла на 16,3%, до 310,476 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 21%, до 49,99 миллиарда рублей. Капитальные расходы увеличились на 44,4%, до 4,4 миллиарда рублей.

В пятницу в минусе к середине дня торговались акции Центрального телеграфа (-5,41%), Polymetal (-2,59%), "Мосэнерго" (-2,52%), расписки QIWI (-2,08%) и Fix Price (-2,04%), акции Petropavlovsk (-1,98%), НЛМК (-1,69%), "Детского Мира" (-1,45%), "Аэрофлота" (-1,21%), "Росинтера" (-1,19%), ММК (-1,17%), "Новатэка" (-1,15%), "Юнипро" (-1,14%), "Сбербанка" (-1,05%). Вышли в плюс. Эксперты оценили квартальные итоги и перемены в работе ВЭБ

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии поднялись до новых максимумов, от которых отступили к середине дня, фиксирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". По ее словам, на рынке установилась некая напряженность ввиду неопределенности ситуации с авиасообщением после инцидента в Белоруссии. Тем не менее, если настроения на зарубежных площадках к концу дня продолжат улучшаться, российские индексы также могут пытаться отвоевать потери, прогнозирует аналитик.

"Если в предстоящие дни не произойдет чего-то негативного, а в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, мы с большой вероятностью продолжим рост", — предполагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на бывшем сопротивлении 3717 пунктов, у индекса РТС аналогичное техническое препятствие соответствует отметке 1594 пункта, оценивает эксперт. По его мнению, в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона российские фондовые индексы могут проверить на прочность эти поддержки.

Риски закрытия дня в минусе актуализируются при негативной реакции инвесторов на американскую статистику или нисходящего движения нефтяных цен, заявляет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

В пятницу российский рынок акций будет идти вверх на фоне перехода инвесторов из акций роста в акции циклических компаний, ожидает Джон Уолш из Альфа-банка.

Также в пятницу президент США Джо Байден представит Конгрессу проект бюджета на 2022 финансовый год, в который на федеральные расходы американский лидер намерен выделить 6 триллионов долларов, напоминает Уолш. Этот новостной фон улучшит настроение на рынках, заключает эксперт.