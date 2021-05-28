МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам по-прежнему растет в пятницу вечером после публикации данных по США, свидетельствуют данные торгов. "Валюта страха": во что никогда нельзя вкладывать деньги

По состоянию на 18.25 мск курс евро снижался до 1,2185 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2192 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,94 с уровня прошлого закрытия в 109,8 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,18%, до 90,13 пункта.

Инвесторы обратили внимание на американскую статистику. Так, доходы населения в США в апреле упали на 13,1% по сравнению с мартом, что оказалось лучше прогнозов. Расходы населения в то же время выросли на 0,5%, как и ожидалось.

Индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по окончательной оценке, снизился до 82,9 пункта с уровня апреля в 88,3 пункта. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

Поддержку американской валюте продолжают также оказывать недавние сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен представить на рассмотрение Конгресса проект бюджета на 2022 финансовый год на сумму 6 триллионов долларов.

Японская иена тем временем будет продолжать снижаться по отношению к доллару в ближайшее время, считает аналитик MUFG Дерек Халпенни (Derek Halpenny). Эксперт отметил газете Wall Street Journal, что это связано с медленными темпами восстановления экономики Японии на фоне продления карантинных мер в стране.