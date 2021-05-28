МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Цена на золото слабо меняется в пятницу вечером на фоне неоднозначных факторов, свидетельствуют данные торгов. Доллар растет к мировым валютам после статистики по США

По состоянию на 18.40 мск июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на символические 0,04%, или на 0,7 доллара, до 1895 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,05%, до 27,927 доллара за унцию.

С одной стороны, инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы восстановления экономики. С другой, ситуация с ускорением инфляции в США остается неясной, хотя представители Федрезерва заявляли на текущей неделе, что это временное явление и ужесточение монетарной политики не планируется.

Статданные из США, опубликованные ранее в пятницу, довольно неоднозначные. Доходы населения в США в апреле упали на 13,1% по сравнению с мартом при прогнозе снижения на 14,1%. Расходы потребителей выросли, как и ожидалось, на 0,5%. При этом накануне минторг сохранил оценку роста ВВП США в первом квартале на уровне 6,4% в пересчете на год, хотя эксперты ожидали повышения этой оценки до 6,5%.

Падение доходности гособлигаций США поддерживает котировки золота. Доходность десятилетних US Treasuries снижается до 1,589% с уровня предыдущего закрытия в 1,61%.

При этом давление на стоимость золота оказывает дорожающий доллар (в таком случае металл становится менее выгодным для держателей иностранной валюты). Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,19%, до 90,13 пункта.