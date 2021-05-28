Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе демонстрировал стабилизацию около достигнутых уровней. При этом, отмечалась легкая тенденция к сползанию основных резервных валют против рубля. Это помогло обновить минимум с 7 мая по валюте США на уровне 73,2 рубля. Впрочем, если не учитывать странный краткосрочный провал доллара на малоликвидной утренней сессии 7 мая – до 72 рублей, то сейчас валюта США торгуется на минимуме с 17 марта. Евро сполз до 89,1 рубля – минимума с 1 апреля.

Основным курсообразующим фактором для рубля оставалось сокращение геополитического дисконта в его стоимости по мере подготовки к встрече президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, которая была назначена на 16 июня.

При этом динамика нефтяных котировок помогала рублю, они неуклонно возвращались на ключевой уровень 70 долларов за баррель сорта Brent.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 30 копеек до уровня 73,3 рубля, евро – тоже на 30 копеек до 89,3 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась до 5,1 тысячи против 4,9 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ВОШЕЛ В БОКОВИК

Рубль начал рабочую неделю разнонаправленной динамикой против доллара и евро на фоне укрепление европейской валюты на форексе выше 1,22 доллара. Инвесторы склонялись к приобретению более рисковых активов, о чем сигнализировал рост основной валютной пары. Рынки отыгрывали постепенное снижение уровня опасений относительно ускорения инфляции и ее влияния на монетарную политику в мире.

Косвенную поддержку рублю оказывали и слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ставки по вкладам в России будут повышаться и снова начнут устойчиво покрывать инфляцию. Таким образом, руководитель финансового регулятора не ожидает смягчения монетарной политики, что традиционно поддерживает национальную валюту.

В то же время, общерыночный позитив компенсировался возросшими геополитическими рисками в связи с незапланированной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием летевшего в нем из Афин в Вильнюс оппозиционера Романа Протасевича.

Однако в середине недели геополитическая волатильность возросла, впрочем, в целом это не смогло сдвинуть курс рубля, хотя в моменте и поколебало его котировки. Так, он достаточно резко укрепился к основным резервным валютам на сообщениях о том, что встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Затем пришли противоречивые в плане влияния на рубль сообщения из Европы. Негативно повлияли слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что дискуссии и переговоры с США по поводу "Северного потока 2" еще будут. Однако позитивом стали ее заявления о том, что подтвержденных сведений о роли России в инциденте с самолетом в Минске нет, поэтому саммит Европейского совета не стал давать оценку этим обстоятельствам. Меркель в ходе обсуждения на саммите ЕС в понедельник также призвала к диалогу с Россией.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в "боковой" динамике к доллару и евро на фоне осторожного движения рынка нефти в направлении ключевой отметки 70 долларов за баррель по сорту Brent. Сдерживающим фактором стали переговоры между Ираном и западными странами о возобновлении ядерного соглашения. Снятие санкций с поставок иранской нефти на мировой рынок сместят баланс в сторону предложения и надавят на нефтяные котировки.

При этом легкую вербальную поддержку рублю оказывали слова первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой о том, что в случае ужесточения санкций на государственный долг России их влияние будет краткосрочным.

В целом же, рубль сохраняет шансы на продолжение укрепления в условиях ожидаемых новостей с ПМЭФ, который состоится на следующей неделе.

Кроме того, в условиях ослабления геополитического негатива (перед саммитом в верхах) инвесторы проявляют интерес к рублевому долгу, что окажет определенную поддержку рублю. Так на аукционах в прошлую среду Минфин РФ в полном объеме разместил госбумаги на 40 миллиардов рублей (по номиналу) при совокупном спросе более 122 миллиардов рублей.

Психологическую поддержку рублю оказывают и рекорды международных резервов РФ, которые опять превысили 600 миллиардов долларов.

Впрочем, на волне оптимизма не стоит забывать о чистых выплатах российских компаний по внешнему долгу, которые во втором квартале могут составить 11,5 миллиарда долларов, а в третьем — 8,1 миллиарда.