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https://1prime.ru/Financial_market/20210528/833785815.html
Российский рынок акций умеренно снизился на фоне укрепления рубля
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Российский рынок акций умеренно снизился перед выходными на фоне укрепления рубля, следует из данных торгов. При этом утром индекс Мосбиржи обновил очередной исторический... ПРАЙМ, 28.05.2021
мосбиржа, ртс, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился перед выходными на фоне укрепления рубля, следует из данных торгов. При этом утром индекс Мосбиржи обновил очередной исторический максимум.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,22% — до 3730,55 пункта, долларовый индекс РТС символически вырос на 0,01% — до 1603,79 пункта.
На утренних торгах индекс Мосбиржи поднимался до нового исторического максимума – 3752,8 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,9%, РТС – на 2,18%.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижался на 19 копеек — до 73,28 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 89,34 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent подрастает на 0,17% — до 69,32 доллара за баррель.