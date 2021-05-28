МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился перед выходными на фоне укрепления рубля, следует из данных торгов. При этом утром индекс Мосбиржи обновил очередной исторический максимум. Зачем Америка "топит" доллар и разгоняет инфляцию

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,22% — до 3730,55 пункта, долларовый индекс РТС символически вырос на 0,01% — до 1603,79 пункта.

На утренних торгах индекс Мосбиржи поднимался до нового исторического максимума – 3752,8 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,9%, РТС – на 2,18%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижался на 19 копеек — до 73,28 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 89,34 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent подрастает на 0,17% — до 69,32 доллара за баррель.