МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу вечером прибавляет против доллара и евро на внешнем позитиве. Повышение рынка нефти и западных фондовых индексов помогает курсу рубля обновлять максимумы за несколько недель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.36 мск снижался на 21 копейку, до 73,26 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 89,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро уже опускался в пятницу до 89,1 рубля – минимума с 1 апреля, доллар — до 73,19 рубля. Если не учитывать странный краткосрочный провал доллара на малоликвидной утренней сессии 7 мая – до 72 рублей, то сейчас валюта США торгуется на минимуме с 17 марта. Российский рынок акций умеренно снизился на фоне укрепления рубля

РУБЛЬ ПРИБАВИЛ К ВЕЧЕРУ

Российская валюта к вечеру пятницы усилила рост против доллара и евро на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков. Так, цены на нефть к вечеру перешли к росту и сейчас баррель сорта Brent дорожает на 0,3%, до 69,4 доллара.

Поддержка приходит от макроэкономических данных по США. Так, доходы населения в США в апреле упали на 13,1% по сравнению с мартом. В то же время потребительские расходы в указанном периоде выросли на 0,5% в месячном выражении. Аналитики ожидали снижения доходов на 14,1% и роста расходов на 0,5%.

Западные фондовые индексы вечером повышаются. Участники рынка также отыгрывают макроэкономические данные по США. Индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, в мае, по окончательной оценке, снизился до 82,9 пункта с уровня апреля в 88,3 пункта. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

При этом "развивающиеся" валюты не демонстрируют единой динамики.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,3% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Прогнозный диапазон для доллара на будущую неделю сохраняется на уровне 72-75 рублей, и с большей вероятностью его курс будет тяготеть к нижней части этого диапазона, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Этому должны способствовать ожидания встречи глав РФ и США и сохранение комфортных цен на нефть. 1 июня пройдет министерская встреча ОПЕК+. По данным источников, альянс склоняется к сохранению текущих параметров ограничений на добычу нефти, в том числе с учетом перспективы возвращения на мировой рынок иранской нефти в случае заключения новой ядерной сделки. Для общерыночного риск-аппетита важнейшими факторами останутся сигналы ФРС, ключевая макростатистика и новостной фон, связанный с пандемией", — добавляет он. Рубль застыл в конце весны немного выше 73 против доллара

Для рубля приоритетной темой в ближайшее время остается запланированная встреча президентов США и РФ, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Вместе с тем, инвесторов явно начинает нервировать обстановка, связанная с "авиавойнами" и санкционной риторикой против Белоруссии. Без учета незначительных колебаний, доходности ОФЗ и курс рубля в целом за последние дни остаются стабильными, однако геополитический фон в сегодняшних условиях выглядит весьма нестабильным, и при любом его негативном изменении напряженность инвесторов на российском рынке может быстро обернутся бегством от риска", — опасается он.