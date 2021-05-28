МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером на фоне ослабления опасений за спрос на сырье в свете сильных статданных по США, свидетельствуют данные торгов. Рубль усилил рост к доллару и обновляет многонедельные максимумы

По состоянию на 20.22 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35%, до 69,44 доллара, июльских фьючерсов — на 0,5%, до 69,81 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожают на 0,18%, до 67,97 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления спроса на нефть. Так, оказавшаяся лучше ожиданий статистика по доходам и расходам потребителей в США поддержала оптимистичные настроения на рынке. Так, доходы населения в США в апреле упали на 13,1% по сравнению с мартом, что оказалось лучше прогнозов. Расходы населения в то же время выросли на 0,5%, как и ожидалось.

Аналитики также полагают, что в целом цены на нефть поддерживаются сезонным дефицитом сырья. "Совокупные запасы нефти в США ограничены и по всем направлениям находятся в области сезонного дефицита: бензин, дистилляты и сырая нефть", — полагают аналитики RBC Capital Markets, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Тем временем компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 28 мая, поднялось на три, до 359 агрегатов.