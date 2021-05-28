МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки. Рубль усилил рост к доллару и обновляет многонедельные максимумы

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,54%, до 7,1 доллара, "Новатэка" — на 0,61%, до 199,45 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,07%, до 81,46 доллара, "Газпрома" — подешевели на 0,42%, до 7,1 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,19%, до 25,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" упала на 2%, до 35,82 доллара. Расписки НЛМК подешевели на 1,75%, до 35,84 доллара. Бумаги "Северстали" упали в стоимости на 2,7%, до 24,04 доллара.

Цена расписок ВТБ увеличилась на 0,91%, до 1,33 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 1%, до 16,88 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,76%, до 75 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 3,86%, до 8,62 доллара, "Магнита" — на 0,79%, до 15,27 доллара. Расписки "Ленты" упали в цене на 3,48%, до 3,33 доллара.