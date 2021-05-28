МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США незначительно выросли в пятницу на новостях по бюджету, свидетельствуют данные торгов. Рубль усилил рост к доллару и обновляет многонедельные максимумы

На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,19% — до 34529,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 13748,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 4204,11 пункта.

Инвесторы обратили внимание на предложенный президентом США Джо Байденом проект бюджета на 2022 финансовый год на сумму 6 триллионов долларов.