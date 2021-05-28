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https://1prime.ru/Financial_market/20210528/833786705.html
Американские биржи закрылись незначительным ростом основных индексов
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Основные фондовые индексы США незначительно выросли в пятницу на новостях по бюджету, свидетельствуют данные торгов. На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на... ПРАЙМ, 28.05.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США незначительно выросли в пятницу на новостях по бюджету, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,19% — до 34529,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 13748,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 4204,11 пункта.
Инвесторы обратили внимание на предложенный президентом США Джо Байденом проект бюджета на 2022 финансовый год на сумму 6 триллионов долларов.