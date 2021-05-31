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https://1prime.ru/Financial_market/20210531/833798942.html
Российский рынок акций снижается вместе с европейскими площадками
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Российский рынок акций умеренно снижается по основным индексам в последний день весны вместе с европейским площадками, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 31.05.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается по основным индексам в последний день весны вместе с европейским площадками, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск понедельника снижается на 0,04%, до 3728,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,13%, до 1601,63 пункта.
Основные европейские индексы снижаются в пределах 0,2%.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,77%, до 69,25 доллара за баррель.