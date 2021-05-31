МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается по основным индексам в последний день весны вместе с европейским площадками, свидетельствуют данные Московской биржи. Московская биржа впервые начнёт торги 20 иностранными акциями

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск понедельника снижается на 0,04%, до 3728,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,13%, до 1601,63 пункта.

Основные европейские индексы снижаются в пределах 0,2%.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,77%, до 69,25 доллара за баррель.