МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно в плюсе на фоне ослабления опасений за перспективы мировой экономики и ускорения инфляции, свидетельствуют данные торгов. Китай опубликовал экономическую статистику за май

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,4%, до 3615,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,1%, до 2419,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,09%, до 29151,8 пункта, а южнокорейский KOSPI — вырос на 0,48%, до 3203,92 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,25%, до 7161,6 пункта, японский Nikkei 225 — снизился на 0,99%, до 28860,08 пункта.

В целом на фондовых рынках региона в понедельник отмечался позитивный настрой на фоне укрепления надежд на то, что мировая экономика продолжит восстанавливаться уверенными темпами. Инвесторы обратили также внимание на статистику из Китая и Японии. Так, композитный индекс деловой активности ((PMI) вырос в мае до 54,2 пункта с 53,8 пункта месяцем ранее. При этом индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в мае снизился до 51 пункта против 51,1 в апреле, аналитики ожидали сохранения показателя. PMI в сфере услуг вырос до 55,2 пункта с 54,9 пункта в апреле.

В то же время данные по промпроизводству Японии оказались слабее ожиданий. Так, показатель в апреле к марту в стране вырос на 2,5%, хотя ожидался рост на 4,1%. В то же время объём розничных продаж в стране вырос в годовом выражении на 12%, ускорившись с 5,2% месяцем ранее, однако аналитики ждали роста на 15,3%.

Аналитики, в свою очередь, отметили коррекцию на рынке Японии после того, как в пятницу индекс Nikkei подскочил более чем на 2% на фоне роста бирж США и удешевления иены к доллару. "Для инвесторов естественно зафиксировать прибыль после роста, отмеченного на прошлой неделе", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Chibagin Asset Management Йошихиро Окумура (Yoshihiro Okumura). Эксперт добавил, что трейдеры "занимают выжидательную позицию" перед публикацией важных статданных в США на текущей неделе, в том числе по безработице за май.